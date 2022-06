Matic è già al lavoro: ha fretta di Roma

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dalla sua villa a Ub, città della Serbia nel distretto di Kolubara, Nemanja Matic si sta godendo gli ultimi giorni di vacanze prima di cominciare l’avventura alla Roma. La moglie Alexandra e le sue due figlie si riposano nel loro giardino con piscina, lui invece non perde tempo e ha già cominciato un intenso allenamento atletico per farsi trovare alla pari dei suoi nuovi (giovani) compagni di squadra.

Tra meno di dieci il centrocampista sarà a Trigoria per i primi test fisici, per questo Matic si sta già preparando con esercizi di resistenza, mobilità articolare e condizionamento muscolare: “Ogni giorno è un giorno in cui andare in palestra” è il suo motto.

Un lavoro personalizzato indossando la maglia della Roma e seguito con molta attenzione da un preparatore. Un lavoro minuzioso in palestra, con attrezzi di ultima generazione, ma anche tanta attenzione all’alimentazione. Dai tempi del Chelsea ha sempre ammesso di mangiare sano sei giorni su sette, con uno strappo alle regole soltanto dopo le partite.