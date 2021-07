Matias Vina: chi è l’esterno che sta cercando la Roma – VIDEO

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Il 2 luglio per la Roma è cominciato un altro mercato. Nel secondo tempo di Italia-Belgio si ferma Spinazzola. Si capisce subito che è qualcosa di grave col giocatore che non riesce nemmeno ad appoggiare la sua gamba sinistra. Il report medico, che arriva poco dopo, è chiaro e devastante: rottura sottocutanea del tendine D’Achille sinistro. Out almeno fino a gennaio ed un’altra gatta da pelare per Tiago Pinto e la società giallorossa. Tanti nomi da Dimarco a Biraghi per la Serie A, fino a Telles e Bensebaini per il mercato estero. A spuntarla però, dovrebbe essere Matias Vina, l’ultimo uscito di questi ed anche di prepotenza. Potrebbe arrivare a breve per circa 15 milioni di euro.

L’IDENTIKIT

Ma chi è Matias Vina? Gioca nel Palmeiras dal gennaio 2020 trasferitosi dal Nacional de Montevideo che ha addirittura il 50% della sua futura rivendita. Potente terzino sinistro, mancino naturale di piede, alto 180cm, ma anche molto forte fisicamente, qualità che usa spesso e volentieri per le chiusure difensive. Ottima corsa sulla fascia e buon piede per mettere dei cross interessanti. All’evenienza può giocare anche più alto sulla fascia o anche come difensore centrale. Altro punto a suo favore visto che la Roma sta cercando un difensore polivalente.

ESPERIENZA

Nonostante abbia 23 anni, 24 li farà a novembre, ha già sviluppato una buonissima esperienza in Sudamerica. Lo abbiamo visto soprattutto nella recente Coppa America con l’Uruguay (5 presenze per 445 minuti giocati). Con La Celeste ha piazzato già 19 presenze, mentre ne ha segnate altre 27 con la Selezione Under 20. Appena arrivato al Palmeiras è diventato un titolare inamovibile e si è seduto in panchina soltanto poche ore fa quando l’affare con la Roma sembra essere decollato.

PREDECESSORE

Nazionalità diversa, ruolo anche, ma stessa provenienza: il Palmeiras. Parliamo di Marcos Evangelista de Moraes, conosciuto meglio come Cafu. Il brasiliano a Roma ha lasciato un grandissimo ricordo vincendo anche uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana. Chissà se Vina potrà ripercorrere le sue gesta, ma da destra a sinistra il campionato brasiliano potrebbe regalare ancora gioie ai colori giallorossi.