La Roma esce sconfitta dall’ennesimo derby di Coppa Italia, partita che si è sbloccata grazie al rigore realizzato da Zaccagni a inizio del secondo tempo. Massimo Mauro, dopo le polemiche con Mourinho post Juve-Roma, ha commentato, nello studio di Italia Uno, il penalty concesso da Orsato, trovandolo eccessivo anche visto il metro di giudizio usato fin a quel momento dall’arbitro. Ecco le sue parole:

“Non capisco perché vengono fischiati calci di rigore con contatti che a centrocampo non vengono sanzionati. Nel rigore per la Lazio non sarebbe caduto nemmeno un canarino“