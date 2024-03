Martina (ex agente Buffon): “Nel 2013 fu vicinissimo alla Roma. Svilar? Sta dimostrando personalità e qualità”

L’ex agente del campione del mondo Gianluigi Buffon, Silvano Martina, in un’intervista ai microfoni di TvPlay ha dichiarato che l’ex portiere della Juventus nel 2013 fu ad un passo dal vestire la maglia della Roma. Ecco le sue parole.

Buffon alla Roma nel 2013?

“Ci è mancato pochissimo che Buffon venisse alla Roma nel 2013, era in scadenza tra l’altro. Lui nella Juve è stata una leggenda e stava bene dov’era. Molte squadre lo avrebbero voluto anche a 40 anni. L’Arabia Saudita sarebbe stato un problema per la famiglia e dopo tanti sacrifici stavolta ha rinunciato lui”.

Su Svilar.

“Lo vidi giocare giovanissimo e mi era piaciuto. Non lo conosco così bene per dirti approfonditamente pregi e difetti, ma mi pare stia dimostrando personalità e qualità. I rigori sono episodi fortunati, ma credo che interpreti bene il ruolo del portiere e quello è l’importante. Sicuramente un club che ha ambizioni deve avere un portiere forte e le prossime partite diranno di più sul suo potenziale per decidere. Da come sta comportando credo sia messo bene per avere una maglia da titolare nella Roma del futuro”.