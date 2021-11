Maresca retrocesso momentaneamente in Serie B dopo gli errori in Roma-Milan

Fabio Maresca arbitrerà in Serie B. Gli errori commessi dall’arbitro nella sfida tra Roma e Milan hanno indotto l’AIA a prendere la decisione. Lo stesso Gianluca Rocchi aveva ammesso le lacune del partenopeo, ma sembrava che la linea fosse più morbida. Tra qualche settimana potrebbe tornare ad arbitrare nella massima divisione. Come riporta Sport Mediaset, Maresca si accomoderà in sala VAR, pronto per aiutare Matteo Marcenaro nella direzione della sfida tra Spal e Alessandria prevista per sabato.