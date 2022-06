Marcolin giudica altri talenti: “Se dovessi mettere dei soldi, li punterei su Zalewski”

La Gazzetta dello Sport (P. Archetti) – Dario Marcolin ha rilasciato un’intervista al quotidiano. L’ex calciatore, ora commentatore televisivo, ha parlato dei talenti della Serie A. Da Zalewski a Singo, fino a Fagioli e Scalvini: Marcolin vede nell’italo-polacco della Roma quello più pronto.

“È quello più di prospettiva in questo gruppo, perché ha fatto una stagione in cui ha vinto, ha mostrato progressi, giocava da veterano. Mourinho lo ha utilizzato come quinto di difesa, però poteva fare anche l’interno di centrocampo: ha personalità, tecnicamente ha ‘due piedi’, mi sembra quello più pronto rispetto agli altri. La sua capacità, la sua tecnica, la sua corsa e anche le sue sicurezze lo fanno diventare un giocatore giovane ma un veterano. Zalewski è intraprendente, vincere una coppa europea come gli è riuscito con la Roma in Conference League vuole dire tanto a quell’età. Ecco, se io dovessi mettere die soldi, li punterei senz’altro su di lui. Mi sembra più avanti degli altri”.