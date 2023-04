Mancini: “Una squadra, uno stadio, una città intera. Una sola famiglia. Siamo la Roma” – FOTO

Semifinali conquistate con sacrificio, sudore e talento. Uno stadio pieno a trascinare la squadra al prossimo turno di Europa League. La Roma batte il Feyenoord 4-1 e si regala la quarta semifinale in sei stagioni. Tra gli uomini chiave c’è sicuramente Gianluca Mancini. La difesa è sta rimaneggiata per i 2/3, complice anche l’infortuno di Smalling, ma lui è sempre rimasto in campo a battagliare come solo lui sa fare. Il difensore ha condiviso tutta la sua gioia per il risultato attraverso un post sul proprio profilo Instagram: “Una squadra, uno stadio, una cittá intera… una sola famiglia. INSIEME. Siamo la Roma 💛❤️👊🏻”