Ammonito nell’ultima gara contro il Torino, Gianluca Mancini salterà la sfida alla Juventus per squalifica. Al difensore classe ’96, diventato papà da qualche giorno, è stato concesso un giorno di riposo ed il permesso di ritornare nella Capitale da parte di Paulo Fonseca. Il centrale ex Atalanta, dunque, ha lasciato il ritiro di Vinovo e si riunirà al gruppo dopo la partita, in programma domani sera alle ore 20:45, contro i bianconeri.