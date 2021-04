Mancini: “La stanchezza si sente. Essere capitano è un’emozione unica. Anche se non sono romano è una soddisfazione grandissima”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Bologna 1-0. Queste le sue parole:

MANCINI A SKY SPORT

Partita non facile nel primo tempo, però non avete preso gol e avete gestito il vantaggio…

Sì, hai detto bene. Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro pressione, potevamo fare qualcosina di più, ma non abbiamo avuto particolari rischi. Poi l’abbiamo sbloccata e abbiamo cercato di creare occasioni in contropiede. Siamo in un momento della stagione in cui le partite iniziano a farsi sentire, la stanchezza anche. Ci portiamo a casa i 3 punti e aspettiamo le altre partite.

Cosa significa per te comandare in difesa con la fascia da capitano?

E’ un’emozione unica, pensare a chi l’ha indossata. Anche se non sono romano è una soddisfazione grandissima fare il capitano di una grande squadra come la Roma. Poi confesso che ero molto ansioso, perché se non andava bene la prima da capitano poteva portare male.

Adesso c’è la supersfida con l’Ajax giovedì. Quanto la state già sentendo?

E’ chiaro che l’Europa League è una bellissima competizione, giovedì abbiamo fatto una partita di sostanza e adesso da domani prepariamo la partita più importante della stagione in questo momento. Partiamo da un risultato buono e bisogna lottare più di oggi per portare a casa una semifinale.

MANCINI A ROMA TV

Una partita molto difficile, ma alla fine l’avete spuntata…

Sì, l’importante è vincere specie in questo momento della stagione che le partite sono tutte difficili. Giochiamo partite importanti ogni tre giorni. Bisogna essere come oggi, è difficile esserlo in tutte le partite, ma quando ci riusciamo i tre punti sono importantissimi.

Stai salendo tantissimo di condizione…

Giocare aiuta, dopo la partita di giovedì è stata tosta giocare dopo tre giorni. Bisogna recuperare velocemente sia di testa sia fisicamente.

Adesso ci possiamo pensare all’Ajax?

Sì, assolutamente. E’ forse la partita più importante di questa stagione fino ad oggi. Da domani iniziamo a prepararla perché saranno 90′ di battaglia.