Mancini: “Il rinnovo è meno importante della partita di oggi. Siamo tutti concentrati”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Sampdoria. Queste le sue parole:

MANCINI A DAZN

Rinnovo?

È meno importante della partita di oggi. Siamo tutti concentrati per finire il girone d’andata nel migliore dei modi e per dare continuità dopo Bergamo.

Come interpretare la gara dopo il 4-1 all’Atalanta?

Sarà difficile perché la Sampdoria è una squadra tosta.

Smalling?

Per noi è importante averlo, così come Ibanez e Kumbulla. In campo si fa sentire per la sua leadership.