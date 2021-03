Mancini, gol e carattere: “Non stiamo giocando bene. Facciamo più attenzione”

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Mancini si gode il quarto gol stagionale in questo campionato, che ha permesso ai giallorossi di superare un’altra volta l’Atalanta. “L’importante è aver vinto e aver portato a casa i tre punti -dice a fine partita-. Ma non abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo gestito ma abbiamo anche rischiato. Per la Champions serve sicuramente qualcosa in più”.

Ieri Mancini ha concluso più passaggi positivi (74), ha vinto tutti i duelli aerei (tre su tre) e ha provato a rendersi pericoloso in un altro paio di circostanze. “Dobbiamo migliorare, commettiamo tantissimi errori in impostazione e diamo possibilità agli avversari di farci male. Giochiamo tanto, la stanchezza c’è, e siamo un po’ in emergenza, soprattutto dietro“.