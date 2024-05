Il Corriere dello Sport – L’eliminazione in semifinale non ha cancellato il cammino della Roma in Europa League e le ottime prestazioni di alcuni giocatori. Anche la Uefa ha sottolineata i grandi risultati ottenuti in particolare da Mile Svilar e Gianluca Mancini che sono stati inseriti nella top 11 stagionale. Una formazione che vede tanti protagonisti chiaramente delle due squadre finaliste a Dublino. Svilar è stato il migliore in campo in molte gare, ma soprattutto in quella contro il Feyenoord nello spareggio decisa proprio dalle sue parate nel calci di rigore dopo il pari nella doppia sfida. Quanto a Mancini, inutile dire che i suoi due gol nei quarti di finale (uno a partita) contro il Milan sono stati fondamentali per andare a giocare la semifinale contro il Bayer Leverkusen.