Mancini: “È meglio che Zaniolo si sbrighi perché il tempo corre. Belotti alla Roma? Grande club, ma deve giocare”

Il Giornale (R. Signori) – Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato un’intervista al quotidiano. L’allenatore azzurro si è soffermato sul futuro del calcio italiano, parlando anche di Nicolò Zaniolo e AndreaBelotti. L’ex capitano del Torino è in procinto di divenire un nuovo giocatore della Roma. Di seguito il commento del selezionatore.

Sorpreso che uno come Belotti fatichi a trovare acquirente?

Credo sia il calcio di oggi: tutto è cambiato, non è semplice accasarsi. Le squadre si formano in ritiro. Si giocheranno 4 partite di serie A con il mercato aperto: una volta non era così. Anzi, forse era meglio prima. Se firmasse con la Roma sarebbe in un grande club, ma deve giocare.

Zaniolo per ora paga multe da devolvere in beneficienza…

Ha qualità come le aveva anni fa. È giovane, ma è meglio che sbrighi perché il tempo corre. Capisco abbia perso tempo per gli infortuni, però passano anche gli anni.