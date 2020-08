Nel corso della partita contro il Siviglia, valida per gli ottavi di finale di Europa League e persa per 2-0 dalla Roma, Gianluca Mancini è stato espulso per una gomitata nel finale di gara. Un’espulsione pesante che rischia di condizionare in parte anche la prossima stagione. L’ex Atalanta infatti salterà la prossima gara in Europa League.