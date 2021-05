Manchester United, Solskjaer: “Non sarà una partita facile. Mourinho? Farà bene in Serie A”

Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato nel pre partita del match contro la Roma valido per la semifinale di ritorno di Europa League. Queste le sue parole:

SOLSKJAER A SKY SPORT

Sarà una partita facile dopo l’andata?

No, assolutamente no. Conosciamo il calcio e conosciamo la storia, del calcio e della Roma. Siamo preparati al massimo, vogliamo vincere questa partita assolutamente. Siamo in una buona posizione dopo l’andata, è chiaro, però c’è il ritorno e siamo solo a metà dell’opera. C’è tanta energia perché la squadra domenica non ha giocato.

Si parla tanto di Mourinho, qual è stata la tua reazione?

E’ una grande notizia. E’ stato ed è tutt’ora un grande manager. Ha ancora tanto da dare al calcio. Sono contento che sarà sulla panchina della Roma. E’ un vincente, spero che non vincano questa sera, però in bocca al lupo a lui, farà bene in Serie A.