Il Manchester United ha diramato i convocati per la sfida al debutto in Premier League contro il Crystal Palace. All’appello manca Chris Smalling che è stato dunque escluso da Solskjaer. Il difensore inglese preme per ritornare nella Capitale e la trattativa sembra oramai alla fumata bianca. Anche Paulo Fonseca ieri in conferenza stampa si è mostrato ottimista sulla riuscita della trattativa, rivelando anche una costante comunicazione con il giocatore.