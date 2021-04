Dopo l’allenamento di rifinitura mister Fonseca ha diramato la lista dei convocati che domani sera sfideranno il Manchester United. Dopo essere rientrato in gruppo El Shaarawy quest’oggi ha fatto soltanto individuale in palestra e non figura nei giocatori che giocheranno ad Old Trafford. Tutto ok per il resto degli ex infortunati. Aggregati al gruppo Darboe e Ciervo.