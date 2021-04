Manchester United, protesta dei tifosi: incursione nel centro sportivo – FOTO

Dopo le proteste dei tifosi del Chelsea prima della partita contro il Birghton, ora sono stati quelli del Manchester United a scendere in campo. E l’hanno fatto letteralmente. Questa mattina un gruppo di persone ha bloccato l’allenamento della squadra di Solskjaer per protestare contro la proprietà e contro la decisione di partecipare alla Superlega. “Decidiamo noi quando giocate” e “Glazer out” questi gli striscioni esposti dai tifosi, che prima hanno fermato gli ingressi al centro sportivo di Carrington e poi sono anche entrati in uno dei campi dei Red Devils.

Dopo aver parlato con il responsabile del centro, i tifosi hanno chiesto un confronto con Solskjaer. All’allenatore norvegese è stato rimproverato di aver voltato le spalle alla protesta dei tifosi contro la famiglia Glazer e la risposta – secondo quanto riportato da un sito di tifosi dello United – sarebbe stata: “Perché Joel (Glazer, ndr) ama il club“. Il precedente a cui fanno riferimento risale al 2005, quando iniziarono le voci di un possibile passaggio del Manchester United sotto la presidenza di Glazer. La tifoseria, contrariata, formò un gruppo di azionariato popolare per prelevare la società e a capo di questa fu messo proprio Solskjaer, che si era esposto pubblicamente contro l’acquisizione dell’americano. Per questo i tifosi dello United, che al Carrington hanno anche chiesto di poter avere il 51% delle azioni del Manchester, hanno richiesto un confronto con Solskjaer. Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio.