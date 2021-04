Manchester United, Bruno Fernandes: “Siamo stati bravi a stare in partita e a mantenere la calma”

Bruno Fernandes, calciatore del Manchester United, ha parlato nel post partita del match di Europa League con la Roma. Queste le sue parole:

BRUNO FERNANDES A SKY

Dai una definizione a questa serata…

Io credo che siamo entrati forti nel primo tempo, abbiamo creato alcune occasioni, poi c’è stato il gol. In due contropiedi abbiamo subito due gol, ma siamo stati bravi a stare in partita e mantenere la calma. Nel secondo tempo poi siamo stati capaci a fare quello che facciamo meglio, tenere la palla e creare le opportunità per fare gol.

Dal tuo esordio in Europa League nessuno ha segnato tanto quanto te, anche se hai iniziato tardi non hai più smesso. Cosa hai trovato in questo ambiente?

Diciamo che in Italia sono stato molto bene, sono cresciuto molto come giocatore. Poi ho avuto l’esplosione allo Sporting, una squadra che mi ha aiutato tanto a crescere a livello di mentalità, nel senso di lottare per grandi obiettivi. Poi il salto al Manchester United, ho trovato una squadra che mi ha dato fiducia e un ambiente che mi ha voluto bene sin dal primo giorno. Credo che un giocatore sappia quanto faccia differenza la fiducia della gente, ti fa esprimere al tuo meglio.

Che sensazione avevate in campo a inizio secondo tempo?

Io credo che non ci siamo fatti prendere dall’ansia, siamo riusciti a stare in partita, con la testa soprattutto. Non ci aspettavamo una Roma così aggressiva e alta, siamo stati bravi a trovare i giocatori tra le linee e a mettere la palla a terra e giocare veloce nel secondo tempo. Quello ci ha aiutato ad arrivare avanti con più giocatori per noi e meno per loro. E’ stata anche sfortunata la Roma, ha dovuto stoppare il gioco per tre volte nel primo tempo, non avevano più cambi. Diawara ha fatto uno sforzo enorme, io che ero in campo l’ho visto, non riusciva a correre, aveva male ma non avevano più cambi e ha dovuto sforzarsi fino alla fine. Credo che la stanchezza e la testa ha penalizzato la Roma, noi siamo stati bravi a tenere palla e a creare opportunità per fare gol.