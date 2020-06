Maldini: “Dobbiamo avere il dovere di provare a tenere Donnarumma. E’ il miglior portiere al mondo”

Paolo Maldini, dirigente del Milan, è stato intervistato durante il pre partita di Milan-Roma. Queste le sue parole:

MALDINI A DAZN

Ci sono in programma incontri per discutere il futuro di Donnarumma?

Sul tavolo ci sono tante cose, sicuramente il Milan ha il dovere di provare a tenere Donnarumma per quello che rappresenta come giocatore e come singolo. Per me è il miglior portiere al mondo.

Ibra?

Sono situazioni diverse, lui ha il contratto in scadenza. Quella di Donnarumma è una cosa un po’ diversa.