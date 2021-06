Malagò: “Mourinho alla Roma? Come un elettroshock. La vicenda dello Stadio ha qualcosa di incredibile”

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è intervenuto a margine del dibattito “Come sta il calcio italiano?” organizzato da Il Fatto Quotidiano, parlando dell’arrivo di Mourinho, dello Stadio della Roma e della Superlega. Queste le sue parole:

Sulla Superlega

Non è che ti puoi svegliare la mattina e fare una cosa privatistica. A meno che non esci dal sistema, come l’Nba, che però non risponde a nessuno della pallacanestro. Mentre il calcio risponde a Federazioni, Uefa e Fifa. L’NBA è un unicum che non risponde a nessuno. Invece c’è un tema di regole, di doping, di giustizia sportiva, di giocatori da prestare alle nazionali.

Mourinho alla Roma?

È una di quelle cose che ti mettono di buon umore, se sei della Roma è stata una specie di elettroshock, poi però come si dice: andiamo a vedere che succede.

Sulla vicenda dello Stadio della Roma.

Se la vicenda stadio della Roma è stata per Pallotta una specie di truffa come Fontana di Trevi nel film di Totò? È una vicenda che ha qualcosa di incredibile. Sì, la penso così.