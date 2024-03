Maestro De Rossi, che lezione a De Zerbi: “Calma, il lavoro non è finito”

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – .Il vero genio è Daniele De Rossi, altro che Roberto De Zerbi. Almeno per una notte, almeno per la sfida di ieri sera, dove l’allenatore della Roma ha cancellato l’idea di calcio del tecnico italiano del Brighton. Una sfida dominata dall’inizio alla fine, una notte stellare per Daniele, ma anche per tutto il mondo giallorosso. “Ma non abbiamo fatto ancora nulla, se pensiamo di essere già passati va a finire che giovedì a Brighton ci ribaltano – dice l’allenatore giallorosso – C’è ancora tanto da fare, il lavoro non è finito, anche perché tra noi non c’è tutta questa differenza. La vittoria è meritata, ma troppo larga rispetto a ciò che si è visto“.