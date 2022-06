L’Under 15 cade in semifinale: passa il Milan

Corriere dello Sport (L. Scalia) – La corsa della Roma Under 15 si ferma a Trigoria, nella semifinale di ritorno. Quindi niente finale di Tolentino per la banda di Rizzo. Il pass lo stacca il Milan che ha bissato il successo dell’andata, vincendo anche in trasferta con il punteggio di 0-1. Ma la baby Roma esce a testa altissima dal doppio confronto.

Sette giorni fa uno sfortunato autogol in mischia decise la contesa a Milano, al ritorno invece il partita è arrivato nel recupero della ripresa per opera di Sala, bravo con un rasoterra in diagonale a finire sul tabellino dei marcatori.

Ma non si può dire che la Roma non ha dato tutto, che non ci ha provato. I giallorossi hanno giocato una partita votata all’attacco, ma la porta degli avversari è rimasta stregata. Nel primo tempo due occasioni clamorose: prima al 12′ Di Nunzio colpisce la traversa dal centro dell’area di rigore, poi al 32′ Panico dalla distanza scheggia di nuovo la traversa.