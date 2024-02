Il Tempo (M. Cirulli) – Quello di ieri è il 26′ gol di Lukaku in Europa League, rete che lo proietta al terzo posto dei migliori marcatori della competizione, dietro solamente ad Aubameyang e Falcao, entrambi a quota 30. Dopo aver realizzato il pareggio, il centravanti ha voluto sottolineare il suo sostegno alla popolazione del Congo, vittima di numerose violenze: l’esultanza è infatti quella vista durante la Coppa d’Africa dalla nazionale dei Leopardi, una mano sulla bocca e l’altra sulla tempia mimando la pistola, con tanto di commento dopo il triplice fischio su Instagram: “Congo libero, fermare il genocidio”.

“Volevamo vincere – ha detto l’ex Inter ai microfoni di Sky – la nostra forza è non mollare mai, abbiamo fatto una bella partita qui a Rotterdam, con un buon risultato, ora li aspettiamo a Roma”. Oggi la squadra tornerà nella Capitale per preparare la trasferta di Frosinone in programma domenica alle 18.