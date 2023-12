Lukaku: “Partita complicata, ma l’abbiamo giocata con esperienza e maturità”

Romelu Lukaku, attaccante della Roma, ha parlato nel post partita della gara contro il Napoli terminata 2-0 a favore dei giallorossi. Queste le parole del belga a Dazn che ha condito la prestazione con un gol:

Non potevate chiudere meglio l’anno in casa, la partita si era complicata più del previsto…

Penso che fosse una partita complicata. Però l’abbiamo giocata con esperienza e maturità e a volte con qualità. Nel secondo tempo penso che abbiamo meritato la partita.

Sei andato subito da Pellegrini dopo il suo gol, quanto è importante per lui?

Molto importante. Penso che sia un giocatore che aiuta la squadra, che mi ha aiutato quando sono arrivato. Sono contento per lui per come ha lavorato questa settimana e per la sua professionalità.

Il quarto porto va agguantato nei Big Match?

È importante vincere queste partite se hai l’ambizione di arrivare quarto o più in alto. L’ambizione deve essere sempre di arrivare più in alto e fare di tutto per vincere queste partite.