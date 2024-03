Corriere della Sera (G. Piacentini) – Non ci sarà Lukaku (problema all’anca), rimasto nella Capitale, e Dybala potrebbe partire dalla panchina anche se Daniele De Rossi, ieri, non ha scoperto le carte. Per la gara di stasera contro il Brighton (ore 21, tv Sky, Dazn, Tv 8) potrebbe varare il tridente “di riserva“, con Azmoun insieme a Baldanzi e Zalewski.

Niente, però, è sicuro: Dybala potrebbe anche partire dall’inizio per cercare di “chiudere” la partita nel primo tempo. In difesa ballottaggio tra Diego Llorente e Ndicka, sugli esterni favoriti Celik e Spinazzola. In mezzo al campo Bove darà un turno di riposo a uno tra Cristante e Paredes.