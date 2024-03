La Repubblica (M. Juric) – “Siamo solo a metà strada“. Predica attenzione Daniele De Rossi alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Brighton e Roma. Il 4-0 dell’andata dovrebbe mettere i giallorossi al riparo da sorprese. Ma guai a pensare che il discorso qualificazione sia chiuso: “Sarà importante la gestione, riconoscere le varie fasi, le condizioni psico-fisiche dell’avversario e le proprie. Dobbiamo fare una partita pensando a fare gol, non pensando di non prenderne. Se lo facciamo rischiamo di abbassarci troppo e non uscire mai dalla nostra area di rigore“.

Un rischio concreto soprattutto quando incontri squadre come quella di De Zerbi, dove l’unico verbo conosciuto è attaccare: “Mi aspetto che De Zerbi ci stupisca dal punto di vista delle scelte, come ha sempre fatto. Bisogna anche dire che hanno perso giocatori importanti per infortunio, ma la squadra che ho visto a Roma è competitiva e può far gol a tante squadre. Roberto è geniale e sorprendente, ma non mi aspetto che cambi modulo e atteggiamento: prepara le partite sempre perattaccare. Anche a Roma è venuta per fare gol, quando ha questa mentalità, questo allenatore e questo giocatori puoi segnare ma anche prendere gol“.