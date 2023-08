Nel 2015 Edin Dzeko doveva atterrare a Ciampino, ma vista l’affluenza dei tifosi fu messo su un volo di linea atterrato a Fiumicino, dove ad attenderlo c’erano 5000 tifosi. Se tutto andrà in porto per Lukaku, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ne saranno previsti anche di più. Le forze dell’ordine stanno già predisponendo un piano in caso di arrivo del belga nelle prossime ore o a Ciampino o a Fiumicino. Si preannuncia un fine settimana incandescente nella Capitale, e non solo per il caldo delle temperature.