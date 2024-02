Corriere della Sera (G. Piacentini) – Si è sbloccato Romelu Lukaku: a secco contro Salernitana, Cagliari e Inter, con il sedicesimo gol in stagione (9 in campionato, 6 in Europa League e 1 in Coppa Italia), è entrato nella top 100 all time della Roma.

L’Europa League è la sua coppa: con la rete di ieri a Rotterdam il bomber è salito sul podio dei marcatori della competizione (da quando, dal 2009, si chiama così ed esclusi i preliminari), raggiungendo Aduriz al 3° posto a 26 reti, dietro Radamel Falcao e Aubameyang, entrambi a 30.