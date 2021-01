Luis Alberto: “Il derby era ancora più importante per noi quest’anno. Dobbiamo avere una mentalità vincente”

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, è stato intervistato durante il post-partita di Lazio-Roma 3-0. Queste le sue parole:

LUIS ALBERTO A SKY SPORT

Quanto è importante dominare un derby così?

Per noi quest’anno era ancora più importante, perché in Serie A non stavamo facendo benissimo e abbiamo avuto un brutto periodo. Nelle ultime giornate però la squadra è migliorata tanto e oggi nel derby lo abbiamo confermato. Così deve essere per una mentalità vincente e per continuare a crescere.

Vi confermate una squadra che nei big match da sempre il meglio…

Sì, quest’anno abbiamo fatto un passo avanti contro le big ma non possiamo perdere la concentrazione contro le altre squadre, perché se la perdi in questo campionato è molto difficile.

Ultimamente stai segnando tanto…

Sì, io voglio aiutare la squadra a vincere più partite possibili e adesso contribuisco con il gol. Mi dispiace che alcuni compagni non abbiano segnato, ma a volte succede anche a me che mi passano la palla e non segno, è una questione di tempi. Se continuiamo a lavorare arriveranno.