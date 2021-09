Luis Alberto: “Dobbiamo giocare il nostro calcio e subito fare la cosa che sappiamo”

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, è stato intervistato durante il pre-partita di Lazio-Roma. Queste le sue parole:

LUIS ALBERTO A DAZN

“E’ un derby, la partita si deve alzare subito. Dobbiamo vincerla a tutti i costi, non solo per noi ma per il popolo laziale. Il derby dobbiamo rialzarlo, giocare il nostro calcio e subito fare la cosa che sappiamo“.

Arrivi da anni in cui eri libero di gestire la tua posizione in campo. Ti senti di essere più bloccato con troppe indicazioni in campo adesso?

Oggi sarà una partita per tutti diversa, aspettiamo che tutti si sblocchino. La squadra l’ho vista bene questi giorni, con fiducia e penso che questa è una partita della Lazio.

Preferisci Pedro o Felipe Anderson? Con chi ti trovi più in sintonia?

Sicuramente con Pedro c’è più movimento, ma con Felipe c’è un uno contro uno devastante. Per me è uguale, l’importante è che la squadra sia unita e giochi come vuole il mister. Speriamo che oggi sia un inizio per la Lazio.