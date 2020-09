L’UEFA è nella bufera, ma dribbla le critiche

Corriere dello Sport (G.Marota) – Forse si gioca troppo e sono tanti a sostenerlo. I calciatori, in questo momento della stagione, hanno pochi allenamenti nelle gambe e sono reduci da un tour de force notevole tra campionato e coppe. Dopo la diagnosi di Zaniolo è stato l’avvocato Grassani a fare un punto della situazione: “Non è possibile che le società restino sempre con il cerino in mano. Si può ipotizzare che ci sia un primo club, in questo caso la Roma, che denunci l’UEFA o la FIFA chiedendo un risarcimento diretto e non coperto dalle assicurazioni“. LA UEFAsi difende tramite Evelina Christillin: “Zaniolo ha avuto una sfortuna terribile, ho visto la partita e ho letto anche delle accuse di De Laurentiis, ma difendo totalmente l’operato del presidente Ceferin“.