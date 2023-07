Il Messaggero (M. Ajello) – Il presidente della Lazio Claudio Lotito, ha rilasciato un’intervista in cui esprime il suo parere sul tema degli impianti sportivi nella città di Roma. Queste le sue parole: “Tre stadi servono, quello nostro (Lazio ndr.), quello della società giallorossa e l’Olimpico per i grandi eventi anche non calcistici. Sullo stadio Flaminio, a partire dai parcheggi e dai trasporti, ho qualche idea spero presto operativa”.