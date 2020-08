Lorenzo, la nuova stagione per diventare magnifico

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Lorenzo Pellegrini ha voglia di ricominciare e di dimostrare. Sa benissimo, il capitano del futuro della Roma, l’uomo scelto da Francesco Totti come suo erede, che la prossima per lui la sarà un’annata fondamentale, probabilmente la più importante da quando ha cominciato a fare il calciatore. Su di lui puntava la vecchia proprietà, che però non è riuscita a mettere al sicuro la sua permanenza in giallorosso e a togliere dal suo contratto una clausola da 30 milioni di euro che lo rende appetibile per molti club europei. Dovrà farlo la nuova proprietà, che ha tra le priorità blindare i suoi gioielli, che sono appunto Pellegrini e Zaniolo. Con Paulo Fonseca il feeling è stato immediato. L’unico ruolo che non ha ricoperto è quello di vice-Dzeko, per il resto lo abbiamo visto in tutte le posizioni. Se il suo futuro sarà a Trigoria, sembra ormai certo che quello di Alessandro Florenzi sarà lontano dalla Capitale. Piace a Everton, Atalanta, Juventus ma anche alla Fiorentina, incontrata ieri dal suo agente.