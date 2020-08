Lopetegui: “Roma e Inter sono due squadre completamente diverse, a livello di schema e di concetti”

Il Siviglia si appresta ad affrontare l’Inter in finale di Europa League, in programma domani 21 agosto alle ore 21. Il tecnico del club andaluso, Julen Lopetegui, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro i nerazzurri, parlando anche della Roma, affrontata agli ottavi della competizione europea. Queste le sue parole:

Avete già battuto la Roma negli ottavi di finale, pensa di poter ripetere una partita di quel tipo?

Credo che siano due squadre completamente diverse, da tutti i punti di vista. A livello di schema e di concetti, per questo sarà una partita completamente differente.