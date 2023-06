La Gazzetta dello Sport – Alla fine dove si opererà Tammy Abraham? Il centravanti inglese deve sciogliere gli ultimi dubbi, per ora ha fatto un consulto via internet con l’equipe del dottor Georg Ahlbäumer, responsabile della Klinik Gut di St. Moritz. Il club non sta mettendo pressione al giocatore, lasciandolo libero di decidere dove effettuare l’intervento. Ma, ovviamente, il percorso dovrà essere condiviso con la Roma.

Abraham nel frattempo ha fatto anche delle consultazioni con i medici della nazionale inglese e con quelli del Chelsea, anche per rapporti personali di fiducia pregressa al suo arrivo a Roma. La decisione dovrebbe essere presa nelle prossime 24 ore, ma proprio il fatto di aver sentito i medici di casa sua gli hanno aperto l’ipotesi di un possibile intervento in Inghilterra.