Il Tempo (F.Biafora) – La quotazione in Borsa della Roma ha perso in un solo giorno di contrattazione il 25% del suo valore, chiudendo la seduta di ieri a 0,40 euro per azione. Le azioni del club verranno rilevate a 0,1165 euro l’una, prezzo che rappresenta il valore minimo su cui Friedkin è tenuto a lanciare l’Opa sul restante 13,4% in mano ai piccoli azionisti. A distanza di 20 anni, dopo il comunicato apparso ieri, la Roma potrebbe uscire dalla Borsa.