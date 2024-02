“Core de Roma… omaggio a Giacomo Losi, glielo dovevo”, con queste parole sul suo account ufficiale Instagram, l’artista Harry Greb, ha commentato il murale esposto a Trastevere, in via Politeama, dedicato ad una bandiera storica giallorossa. Da Mourinho in vespa, poi imperatore con la Conference League, fino a Zaniolo vestito da Robin, tante le opere dell’artista sulla Roma.