L’Olanda delude, mezz’ora per Dzeko

Il Corriere Dello Sport (N.Balice) – Poteva essere la partita di Edin Dzeko, ma questa volta l’attaccante si è dovuto accontentare di mezz’ora, perché il ct Bajevic ha lasciato il capitano della Roma in panchina, preferendogli Djuric, attualmente in forza alla Salernitana. Allo scoccare dell’ora di gioco esatto, il giallorosso ha fatto il suo ingresso in campo e non a caso, la gara si è infiammata quando il centravanti si è iscritto alla festa. Il duello a centrocampo tra Pjanic e De Jong non ha regalato particolari scintille e l’Olanda pur attaccando per tutto il match, si è andata a scontrare contro il muro bosniaco.