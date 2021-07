Lo Special One si prende la Roma

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Ore 14, Ciampino. Mourinho arriverà con un volo privato e poi si trasferirà a Trigoria dove ad attenderlo ci sarà il presidente Dan Friedkin. Il tutto esattamente 59 giorni dopo il suo annuncio. All’aeroporto sono attesi tanti tifosi, esattamente come al Fulvio Bernardini. Per Mou un bagno di folla che lo aiuterà anche a non pensare ad un mercato che non decolla. Ieri c’è stato anche un giallo visto che un dirigente della Roma ha provato a capire se il portoghese potesse atterrare a Fiumicino. Le cose, però, erano ormai fatte per Ciampino, la destinazione decisa dalla Questura. Bisognerà capire se dovrà fare la quarantena: ieri sera la Asl ancora non aveva fatto sapere nulla alla Roma. La risposta dovrebbe arrivare questa mattina. Mourinho è andato a Setubal, ma un paio di volte è tornato a Londra e da qui l’obbligo della quarantena. La Roma ha preparato tutto a Trigoria in caso di quarantena confermata. A questo punto la presentazione slitterà di qualche giorno con irritazione della Sindaca Raggi ancora in attesa di un programma ad hoc da parte del club.