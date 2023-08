Dopo il ritiro in Portogallo, José Mourinho ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Diego Llorente, sul proprio account Instagram, ha condiviso alcuni scatti nell’Albufeira, suonando la carica per l’imminente inizio di stagione: “Il bilancio del ritiro in Portogallo è buono. Stiamo crescendo giorno dopo giorno per essere al meglio per l’inizio della competizione. Continuiamo. Daje Roma”.