Villa Stuart, Zaniolo è arrivato alla clinica per svolgere gli esami strumentali al ginocchio – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (da Villa Stuart D. Moresco – S. Valdarchi) – L’arrivo a Fiumicino stanotte poco dopo le 3 e subito visite a Villa Stuart in mattinata per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso è arrivato alla Clinica, accompagnato dalla fidanzata Sara, senza particolari fasciature al ginocchio, che a prima vista non sembra si sia gonfiato particolarmente.

Continua così la giornata del numero 22, che alla clinica effettuerà gli esami strumentali al ginocchio sinistro, infortunato durante il primo tempo di Olanda-Italia, terminata 1 a 0 per gli azzurri. Ore di attesa in casa Roma, con Paulo Fonseca che spera di ricevere notizie confortanti dai controlli a cui sarà sottoposto il classe ’99.