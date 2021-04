Sassuolo-Roma 2-2. Raspadori ferma i giallorossi

Pagine Romaniste -La Roma torna in campo dopo la sosta per la Nazionali affrontando il Sassuolo di De Zerbi per la 29esima giornata di Serie A. Il neroverdi partono veloci nel primo tempo, ma i giallorossi si portano in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Pellegrini al 26′. Nella ripresa i padroni di casa pareggiano con una rete di Traorè (57′), risponde Bruno Peres al 69′, ma il Sassuolo trova nuovamente il pareggio con un gol del capitano Raspadori all’86’. Roma a 51 punti in classifica, al settimo posto, scavalcata dalla Lazio, a 52 punti e con una partita da recuperare. Ammonito nel finale Cristante, che era diffidato e che quindi salterà la prossima partita, contro il Bologna.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (77′ Haraslin), Marlon, Chiriches (83′ Peluso), Rogerio; Lopez, Obiang; Traorè, Djuricic (83′ Oddei), Boga, Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Turati, Kyriakopoulos, Piccinini, Saccani, Artioli, Magnanelli, Karamoko, Oddei.

Indisponibili: Defrel, Locatelli, Ferrari, Berardi, Caputo, Bourabia, Ayhan, Muldur, Romagna.

Squalificati:

Diffidati: Berardi, Traoré.

Allenatore: De Zerbi.

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; El Shaarawy (74′ Veretout) , Carles Perez; Mayoral (83′ Dzeko).

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Reynolds, Fazio, Calafiori, Pastore, Pedro.

Indisponibili: Smalling, Mkhitaryan, Zaniolo, Juan Jesus, Kumbulla.

Squalificati: Ibanez, Villar.

Diffidati: Mancini, Cristante, Veretout.

Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Vivenzi, Ranghetti.

IV Uomo: Prontera.

VAR: Aureliano.

AVAR: Preti.

Ammoniti: Djuricic (S), Diawara (R), Pellegrini (R), Rogerio (S), Marlon (S), Cristante (R), Haraslin (S).

Espulsi: –

Marcatori: 25′ Pellegrini (R), 57′ Traorè (S), 69′ Bruno Peres (R), 86′ Raspadori (S).

PRE PARTITA

Ore 13.59 – Quella del Sassuolo.

Ore 13.39 – La formazione della Roma.