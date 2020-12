LIVE – Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali. Karsdorp e Villar dal 1′. In porta c’è Mirante, in difesa Kumbulla

Pagine Romaniste – La Roma torna a con la testa sul campionato dopo la sconfitta di Napoli (4-0 per gli uomini di Gattuso). I giallorossi affrontano in casa il Sassuolo di De Zerbi, calcio d’inizio alle ore 15. Fonseca si affiderà al collaudato 3-4-2-1 nonostante le numerose assenze (Smalling, Mancini e Veretout) con Mirante confermato tra i pali. In difesa ci saranno Ibanez, Kumbulla e Cristante con Spinazzola e Karsdorp sulle fasce. Le redini del centrocampo saranno invece affidate a Villar e Pellegrini. Davanti ci sarà Dzeko che sarà supportato da Pedro e Mkhitaryan.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

A.S. ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Pau Lopez, Farelli, Jesus, Fazio, Peres, Calafiori, Darboe, Diawara, Milanese, Mayoral, Perez.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Pastore, Veretout, Zaniolo, Smalling, Mancini, Santon.

Squalificati: –

U.S. SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Boga; Djuricic.

A disposizione: Turati, Magnanelli, Peluso, Muldur, Raspadori, Toljan, Traore, Haraslin, Oddei, Bourabia, Kyriakopoulos, Schiappacasse.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Indisponibili: Romagna, Caputo, Defrel, Consigli, Chiriches.

Squalificati: –

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Meli e Pagnotta.

IV Uomo: Giua.

VAR: Guida.

AVAR: Longo.

PRE PARTITA

Ore 13.47 – La Roma è allo Stadio.

Ore 13.42 – La formazione del Sassuolo.

Ore 13.37 – L’11 della Roma.