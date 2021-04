Poche ore alla partita che può valere una stagione per la Roma. Ad Amsterdam si gioca il match contro l’Ajax valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Analizzeremo l’intera vigilia romanista con le parole di Paulo Fonseca e Gianluca Mancini in conferenza stampa. Out Smalling e Mkhitaryan per infortunio, Karsdorp per squalifica. A loro si uniscono Kumbulla, El Shaarawy e Zaniolo.

