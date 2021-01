LIVE – Campionato Primavera, Spal-Roma 1-0. Inizia il secondo tempo

Pagine Romaniste – Il Campionato Primavera riapre i battenti. La Roma, anche imbattuta, fa visita alla Spal e riparte con il consueto 3-4-2-1. In attacco Podgoreanu, Providence e Tall: tutti e tre convocati da mister Fonseca per la sfida contro lo Spezia di sabato pomeriggio. In porta Boer, che ha esordito con la prima squadra in Europa League contro il CSKA Sofia. A centrocampo i talenti Zalewski e Milanese.

IL TABELLINO

SPAL 2013 (4-3-3): Galeotti; Iskra, Peda, Raitanen, Yabre; Attys, Zanchetta, Tunjov; Ellertsson, Pinotti (57′ Piht), Cuellar.

A disposizione: Woźniak (GK), Rigon (GK), Eduardo Alcides, Csinger, Borsoi, Simonetta, Colyn, Teyou, Carrà, Campagna.

Allenatore: Scurto

AS ROMA (3-4-2-1): Boer; Buttaro, Vicario, Feratovic; Darboe, Tripi, Zalewski, Milanese; Podgoreanu, Providence; Tall.

A disposizione: Mastrantonio (GK), Berti (GK), Codou, Tomassini, Morichelli, Bove, Astrologo, Ciervo, Bamba, Vetkal, Cassano.

Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Sig. Daniele Virgilio di Trapani.

Assistente 1: Sig. Glauco Zanellati di Seregno.

Assistente 2: Sig. Stefano Galimberti di Seregno.

Marcatori: 8′ Pinotti (S).

Ammoniti: 36′ Ellertsson (S), 61′ Cuellar (S)

Espulsi:

Note:

PRE-PARTITA

Ore 14.20 – L’11 della Roma.