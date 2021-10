LIVE – Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali. Confermato l’11 che ha ben figurato contro il Napoli

Pagine Romaniste – Dopo l’incoraggiante pareggio casalingo contro il Napoli, la Roma cerca la vittoria contro il Cagliari di Mazzarri ultimo in classifica. Assente lo squalificato Mourinho, in panchina siederà Joao Sacramento. In porta Rui Patricio, difesa a 4 con Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina. A centrocampo Cristante e Veretout, trequarti formata da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. Abraham punta. In sostanza, stessa formazione vista domenica all’Olimpico.

LE FORMAZIONI UFFICIALI