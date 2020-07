LIVE – Brescia-Roma, le formazioni ufficiali. Kalinic al posto di Dzeko, torna Fazio. Conferma per Bruno Peres

Pagine Romaniste – La Roma per dare continuità alla vittoria casalinga col Parma, il Brescia per tentare la corsa alla salvezza anche se ormai sembra definitivamente compromessa. All’andata i giallorossi si imposero facilmente per 3-0, ma dopo un girone intero gli equilibri sono cambiati e la vittoria non è affatto scontata. Al Rigamonti va in scena la trentaduesima giornata di campionato. Fonseca schiera i suoi di nuovo con la difesa a tre e senza Cristante e Mkhitaryan squalificati, due pedine fondamentali la cui assenza creerà qualche disagio. Il modulo è il 3-4-2-1, con Mirante in porta, Fazio, Mancini e Ibanez in difesa, Peres e Kolarov sulle fasce, Diawara e Veretout sulla mediana, Kalinic punta e dietro di lui Perez e Pellegrini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BRESCIA CALCIO SPA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mangraviti; Ndoj, Tonali, Bjarnason; Spalek; Torregrossa, Skrabb.

A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Semprini, Martella, Mateju, Dessena, Viviani, Ghezzi, Zmrahl, Donnarumma, Aye.

Squalificati: -.

Diffidati: Dessena, Sabelli, Spalek

Indisponibili: Alfonso, Bisoli, Cistana.

AS ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Carles Perez, Pellegrini (C); Kalinic.

A disposizione: Pau Lopez, Zappacosta, Spinazzola, Cetin, Villar, Kluivert, Perotti, Under, Zaniolo, Pastore, Dzeko.

Squalificati: Cristante, Mkhitaryan.

Diffidati: Diawara, Dzeko, Kluivert, Santon.

Indisponibili: Santon, Smalling.

Arbitro: Calvarese.

Assistenti: Di Vuolo, De Meo.

IV: Maggioni.

VAR: Manganiello.

AVAR: Preti.

PRE PARTITA

Ore 19.00 – Il riscaldamento della Roma.

Ore 18.38 – L’11 del Brescia.

Ore 18.15 – La formazione della Roma.