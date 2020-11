Memphis Depay, calciatore del Lione accostato alla Roma nei giorni scorsi, ha parlato a Teldeporte del suo futuro. Queste le sue parole:

“Il Barcellona? Non so niente, ora il mercato è chiuso e non ci sto ‘lavorando’ al momento. Sto cercando di fare il mio meglio e diventare più forte. Ci sono speculazioni, ma ora non ci penso. Però tutti vorrebbero andare al Barcellona, è uno dei più grandi club al mondo”.