La Repubblica (M. Juric) – Allerta massima tra le forze dell’ordine per il controllo delle frange estreme del tifo romano, ma anche dall’estero con i gemellaggi degli ultrà laziali e romanisti con altre tifoserie europee. Ecco quindi che la questura sta monitorando ormai da giorni la situazione in vista del derby di oggi pomeriggio. Fin dalla giornata di ieri sono stati attivati servizi di vigilanza dei contingenti intorno allo stadio e saranno rinforzate le misure di sicurezza per impedire che ai tornelli possano entrare striscioni offensivi, oltre a quelli contenenti i tradizionali sfottò.

Per l’occasione saranno impegnati più di mille agenti delle forze dell’ordine, polizia, carabinieri e guardia di Finanza. D’accordo con il Comune di Roma e la polizia Roma Capitale, per le due tifoserie verranno utilizzate due diverse aree di parcheggio. Una per i tifosi della Roma, intorno a piazzale Clodio. Mentre per i laziali è stata individuata l’area di via della XVII Olimpiade. Per garantire maggiormente la sicurezza e l’ordine pubblico verranno pedonalizzate alcuni tratti del lungotevere Diaz, Cadorna e piazzale maresciallo Giardino, dove vi potranno transitare solo i veicoli dei residenti e i mezzi di soccorso.